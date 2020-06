Do mínového poľa strieľať?

Mám vážnejšie veci na práci než vybavovať si účty, aspoň psychoznalec pochopil, že je jedno, či išlo o šikanovaného so zbraňou alebo nie, záleží len na tom, že šikanovaných je viac než agresorov, keď agresor

dokáže šikanovať viacerých,

nevedno kto a kde sú, len že s príkladom, ktorý môžu nasledovať, pozorujú, čo urobíte, a ak urobíte, čo sa im nebude páčiť, pozabíjajú vás...

(keby ste rovnako bezcitne ako o duševne chorom hovorili o pacientovi so svalovou chorobou, ktorý možno tvorí viac odpadu – čo nechceme – než zdraví porovnateľníci, ťažko by ste ho nahovorili na respondenciu... že sa niekto zasmial vtedy, keď to nebolo vhodné, že nie je šikana, lebo zlá výchova nie je úmysel – isteže je to zlá výchova, keď decko vidí útočníka netrafiť a kričí Lúzer! – okej, v čom to má iný efekt? keď nie je v záujme inštitúcie priznať vinu, kto bude chodiť s každým slovíčkom, ak sa hráme na slovíčka, aby poprela?)

Šikanovaní určujú pravidlá hry, lebo jednoducho ich je viac, zmierte sa s tým.

silné spomienky alebo sa veľa nezmenilo?

Na pochopenie model: ublížený jedinec mentálne uviazne („zamrzne“) v momente, keď nič neurobil, vníma síce, že mu roky pribúdajú, ale nevie sa pohnúť dopredu (trauma),

pri na mieru strihnutom podnete sa v sekunde vie vrátiť do momentu „nula“ (skrat), v tom prípade sa už dá len strieľať (vyjednávač nebude nič platný). Neviete, ktorým činom koho „prebudíte“

(ak si nepremyslíte 45-krát každé gesto, radšej sa nevyjadrujte).

Čím početnejšie sa útok v škole stane, tým menej špekulatívne je, že ozbrojený bol niečím vyprovokovaný...

(vyučujúci by sa mal správať tak, aby pri každom otvorení dverí nesiahal po vreckovom nožíku)

Predstavujem si, s akým výrazom asi prijíma fakt útoku v škole osoba, ktorá ma vyhodila, keď som ju upozornila, čo by sa stať mohlo v súvislosti so skutočnosťou, že dva vstupy nie sú správne orientované vzhľadom na okolie... Okrem toho si pamätám, ako som krútila hlavou nad turniketom, ktorý pribudol medzi vchodom a šatňou starej školy, s uvedením, kde by som nechcela byť, keby sa čo stalo, pokračujúci výchovo-vzdelávač (so silospytom nemal nič spoločné) ma uisťoval, že sa dá rozobrať, však ale netreba vysoké vzdelanie na poškodenie tak, aby sa nedal rozobrať...

(žiadny útočník školu neprekvapí, keď sa v nej ľudia zamurujú – lenže potom ako vyjdú von?)

Áno, ešte ste im pohrozili, že ak sa nevypomstia hneď, neskôr narazia na prekážky-

(nebyť predmetného komentára psychoznalca, konštatovala by som signál pre potenciálnych nasledovníkov ozbrojenca, že ak s tým oni niečo nespravia, nikto v ich záležitosti ničím nepohne)

=záver=

Učiteľ, ktorý zabránil šikane, má menšiu hodnotu než zamestnanec školy, ktorý nezachránil seba? Mám pocit, že ak bude Matovičom navrhnutý

hlavou štátu ocenený, tak odhodiť na benzínke cigaretu by narobilo menej škody.

(čo sa istého Matoviča týka, zostavenie vlády nie je dôvod na pýchu, ešte vždy môže byť začiatkom periódy označiteľnej za najhoršie v histórii... školy plné žiakov, ktorí nemali byť žiakmi, učiteľov, ktorí nemali byť učiteľmi, a ide robiť ramená? po tomto výstupe by každý normálny ochrankár Matoviča dal výpoveď)

Ťažko povedať, či agresori v pondelok prídu do školy, ale určite víkend je doba na rozmýšľanie nad tým