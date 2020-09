S rúškom nie je zábava – zaujíma to niekoho?

Obraciam si v rukách škatuľku. Čítam názvy výrobku, kategóriu, množstvo, záručnú lehotu, oblasť podnikania (desať jazykových mutácií), tri adresy dvoch hospodárskych priestorov. Zásady bezpečného používania znázornené v pikto-

gramoch korešpondujú s odporúčaním hl.hyg. meniť. Skrátka doplnky určené k použitiu v extra bezpečnom priestore. Za múrmi nemocnice situácia už tak bezpečná nie je,

záver jednoznačný: absencia fyzikálnych vlastností oprávňujúcich akúkoľvek vládu nútiť všeobecne občanov nosiť.

Nie som odborník na civilnú ochranu, ale štít a okuliare by asi boli fajn-

Nedám si na tvár vytetovať symbol odháňajúci Satana, lebo to povedal Matovič;

čím sa líšim od väčšiny populácie, keď zdravotníkom neverím, to je veľmi dobrá otázka, odpoviem však na to, čo si myslím, že je kritická nedostatočnosť alebo kategorizačná nedostatočnosť, ak dovolíte, názornou ukážkou.

Predškolák by mohol vedieť, že

funkciou oka sa zaoberá oftalmológ

funkciou srdca sa zaoberá kardiológ

funkciou krvi sa zaoberá hematológ

funkciou nosohltana sa zaoberá otohrinolaryngológ

funkciou kože sa zaoberá dermatológ

funkciou tráviacich orgánov sa zaoberá gastroenterológ

funkciou opornej sústavy sa zaoberá ortopéd

funkciou nohy sa zaoberá podológ

funkciou zubov sa zaoberá dentista...

dospelák by si z diskusie o očkovaní so zástupcom jedného medicínskeho odboru mal urobiť záver, že z medicínskeho hľadiska je očkovanie prospešné – a kde je neurológ, angiológ a zástupcovia desiatok ostatných medicínskych odborov, ha? Nehovoriac o existencii iných vied okrem medicíny, keby niekto fandil vede a tak

----koniec názornej ukážky ----

poznámka na okraj:

mnohí sa mylne domnievajú, že by chceli byť Bohom, však si povážte, roky tu ľudia vykrikujú do éteru, nech sa zbavíme obezity ako civilizačnej choroby, a hľa, keď príde na obezitu korona ako na psa mráz, vyplakávajú, že si to tak nepredstavovali

(inak tú súvzťažnosť postaviť nemôžem / v záujme humánnosti)