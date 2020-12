Keby som bola padnutá na hlavu...

...hovorila by som Tí takzvaní vedci rozprávajú ako že v amfiteátri stojí Gladiátor /rozumej koronáč/ a Patricij /rozumej imunita/ naťahujúci prst dolu, jedine "magické" Očko rozhodne, ktorý z nich

je hlavná a ktorý vedľajšia postava v tomto - dá sa odhaliť, že okrem Gladiátora a Patricija v amfiteátri sú tisíce divákov, od nálady ktorých závisí, či uspeje Gladiátor alebo Patricij; aby ste si vybrali z ponuky, čo má podľa vás väčšiu hlavu a pätu. Nie. Pýtam sa, čo v amfiteátri vidíte vy.

Keby som bola pokrytec, nechala by som sa pichnúť do ramena pre účel, nech pocestujem, no tvárila by som sa, že prikladám rameno k dielu.

Keby som bola Čaputová, vyzvala by som spoluobčanov pridať sa k tým, ktorí porazia protivníkov:

ako keby zotrvať tu čo najdlhšie bola naša povinnosť, nie voľba-

ako keby očkovacia téma bola tá, kde sa treba riadiť radami druhých, nie ukážková záležitosť pre uvorenie vlastného názoru-

ako keby bolo možné pridať sa k autoritám opakovaním slov autorít - ak kto hlása, že to funguje inak než so zánikom medzi autoritami opakovaním ich názoru a pridávaním sa k autoritám utvorením názoru vlastného, buď klame, alebo sa mýli;

tvrdiť Covid-vírus je nepriateľ; je ako tvrdiť, že keď hráte šach, bojujete proti ploche-šachovnici =

AK VYTIAHNETE ZBRANE PROTI PROSTREDIU, V KTOROM ŽIJETE...