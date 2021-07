Kto seje vietor, žne búrku; nie je veda

Zhrniete obsah tlačovky alebo celkovo diania a niekto vám odpíše, vraj keď to nevedia ešte ani príslušní odborníci, ako to môžete vy vedieť: mám to opáčikovať, lebo to vyznieva tak inteligentne? Vyžaduje si veľkú dávku inteligencie

skopírovať vetu, ktorá je vám sympatická?

Prečo vôbec si všíma kto tých, na ktorých sedí opis, že nerozumejú medicínskej štúdii?

Lebo mu to vyhovuje?

Ešte sa nesťažujú psychológovia na to, že nestíhajú riešiť problémy klientov vystavených výrokom typu Zdochneš, keď sa nedáš zaproticovidovať(!)? So smrťou sa zmieriť dá, ale s týmto...

Aký trest si zasluhuje ten, kto hneď, ako si mohol vybrať, si vybral, že sa nedá očkovať - na protest proti všetkým očkovaniam, na ktoré opýtaný vopred nebol? Keď vyliezli grínpisáci na vežu, kaviareň kričala, že aktivizmus nie je zločin...

Môže nastať situácia, keď antivax supluje vládu? Nuž ak vláda nevystúpi na pódium s tým, že ak sa kto zaproticovidoval, nech neprijíma Skôr či neskôr covid; smola...

O ombudsmanke predpokladám, že je zaproticovidovaná, čiže ak istá skupina nie práve spôsobom hodným 21. storočia vyjavuje odpor, o to skôr považujem za dôležité a potrebné mapovanie toho, čo je nesprávne zo strany tých, ktorí si myslia, že keď vláda tlačí na proticovidovanie, je stále nutné, aby aj fyzické osoby priložili ruku... voči teda tým odporujúcim.

Ak sa podobnou mierou zdravotníci pričinili o to, aby som bola vyvrheľom vo vlastnej krajine za to, že sa neočkujem - náhodou na nich sa odvolávajú tí, ktorí mi nadávajú - ako politici, prečo sa tu niekto hrá na formalizmus kto čo podpísal... holt, na takej duchovnej úrovni, aby som vyššie opísané autority zdravotnícke bránila pred okrikovaním pred obydlím, by som možno bola, keby zdravotníctvo u nás fungovalo, ako sa patrí... pravdaže okrikovanie ako nástroj propagandy nepodporujem, len ľutovať tých okričaných sa mi tak akosi nedarí, keď žiadny z hromady argumentov proti proticovidovkám všeobecne nie je dosť dobrý, lebo je proti proticovidovkám